Ophokplicht ingetrokken in delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Na acht maanden ophokplicht mogen biologische en vrije-uitloopkippen weer naar buiten in grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een Kamerbrief.

Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. "De kans op een uitbraak in de vijf genoemde regio's bij intrekking van de ophokplicht achten de deskundigen matig", aldus de minister. De versoepeling gaat morgen in.

In de Gelderse Vallei zijn dit jaar geen besmette vogels aangetroffen, maar daar blijft de ophokplicht wel gelden vanwege de grote concentratie pluimveebedrijven. "Als daar een besmetting optreedt, bestaat de mogelijkheid dat het virus zich snel verspreidt tussen de bedrijven. Dat geldt ook voor het zuidoosten van Noord-Brabant waar een kleinere pluimveedichte kern zit maar waar bovendien het recent besmette bedrijf in Weert lag."

Nog steeds besmettingen

Niet alleen de kippen, ook de boeren hebben last van de ophokplicht. Sinds februari mogen kippenboeren hun eieren niet meer verkopen als biologisch of vrije-uitloopeieren, omdat de kippen al te lang binnen zitten. Zij moeten hun eieren verkopen als scharrelei. En dat levert minder op.

Het is een uitzonderlijk lang vogelgriepseizoen. Aanvankelijk werden vooral wilde vogels getroffen in het noorden van Friesland en in Midden-Nederland. Even later dook het virus ook op bij pluimveebedrijven. De minister stelde een ophokplicht en een vervoersverbod in.

Ook in andere Europese landen moesten de kippen verplicht binnen blijven. Maar ook daar neemt het aantal besmettingen af. Duitsland en België trokken de ophokplicht onlangs al helemaal in.

Zo ver is Nederland nog niet. Voor een groot deel van het land vindt de deskundigengroep dierziekten het risico op besmettingen op pluimveebedrijven nog te hoog. In mei werden nog 79.000 kippen en kalkoenen geruimd nadat de vogelgriep was opgedoken bij een bedrijf in Weert. Vorige week werden besmettingen vastgesteld op een dierenweide in Vleuten en bij een vogelopvang in Rotterdam. Het virus circuleert ook nog bij wilde vogels.