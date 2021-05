NVWA begonnen met ruiming 79.000 kippen en kalkoenen wegens vogelgriep in Weert

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is begonnen met het ruimen van in totaal 79.000 kalkoenen en leghennen in twee bedrijven in Weert. Bij een van die bedrijven werd gisteren vogelgriep vastgesteld.

Omdat de twee bedrijven midden in een gebied liggen waar nog meer pluimveehouderijen zijn, bestaat de vrees dat het niet bij die 79.000 dieren zal blijven. "Alle bedrijven in een cirkel van drie kilometer worden gescreend. Er wordt gekeken of de dieren niet ziek zijn of dat nog worden", zegt Eric Hubers van de Europese pluimveewerkgroep Copa-Cogeca bij 1Limburg.

'Vervelend staartje'

Hubers, zelf pluimveehouder in Ysselsteyn, is geschrokken van de nieuwe uitbraak van vogelgriep. "Het was totaal onverwacht. We zijn ver gevorderd in het jaar en dan verwacht je geen uitbraken meer omdat trekvogels dan terug zijn naar andere oorden", aldus Hubers.

Volgens hem zag het er juist naar uit dat de eerder ingevoerde ophokplicht zou worden beëindigd. "De verwachting van de deskundigen was dat die deze of volgende week zou worden opgeheven. Dit is een heel vervelend staartje."

De vogelgriep, die meestal door trekvogels wordt overgebracht. waart al sinds vorig najaar rond in Nederland. Volgens de NVWA gaat het om de variant H5N8. Dit type vogelgriep is niet schadelijk voor mensen, maar wel erg besmettelijk voor vogels. In het noorden van Friesland vielen de vogels zelfs dood uit de lucht.

De ophokplicht en het vervoersverbod voor "commercieel gehouden gevogelte" geldt sinds 23 oktober 2020. Een week later werd ook een afschermplicht ingevoerd voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbydieren.

Een derde van de pluimveestapel

Desalniettemin was er telkens weer sprake van grote uitbraken. In november 2020 moesten 90.000 dieren worden geruimd in Friesland. Dezelfde maand ging het om 100.000 kippen in Hekendorp (Utrecht). Februari dit jaar moesten zelfs 130.000 kippen en kalkoenen worden vernietigd bij drie bedrijven in het Brabantse Sint-Oedenrode.

De nieuwe uitbraak valt laat in het seizoen, maar Eric Hubers verwacht niet dat de vogelgriep zich zal verspreiden zoals in 2003. Toen moest een derde van de totale pluimveestapel in Nederland worden vernietigd. "Ik mag hopen van niet. De vaststellingstechnieken en ruimingstechnieken hadden toen ook niet dezelfde kwaliteit als nu. En er zijn direct maatregelen genomen, dus het is nu zeker veiliger", aldus Hubers.