Drentse kippenboeren willen na 34 weken van ophokplicht af

Vijftien Drentse pluimveehouders willen zo snel mogelijk van de ophokplicht af. Ze hebben een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Op last van landbouwminister Schouten zitten de kippen in Drenthe nu al 34 weken binnen. Zij wil voorkomen dat ze vogelgriep oplopen. Maar in Drenthe is nog geen geval van vogelgriep geweest, zeggen de pluimveehouders.

"Sinds 1998 kunnen de kippen bij ons naar buiten. Dat ze nu, midden in de zomer, niet naar buiten kunnen, dat past niet bij ons bedrijf", zegt Gert Bouwhuis bij RTV Drenthe. Hij heeft een stal met 50.000 vrije-uitloopkippen. "Als de dieren vanwege de veiligheid binnen moeten blijven, dan heeft niemand daar moeite mee. Maar in de regio's waar het veilig is, zoals in Drenthe, moeten de kippen gewoon weer naar buiten."

300.000 eieren per week

Dat de kippen al maanden binnen zitten, heeft ook financiële gevolgen. Want de eerste zestien weken na de ophokplicht houdt een kip haar status van vrije-uitloopkip. Maar na die tijd moeten de eieren voor een lagere prijs worden verkocht als scharrelei. "Dat betekent een waardevermindering", aldus Bouwhuis. "Er zit meer dan 4 cent verschil tussen een scharrelei en een vrije-uitloopei. De kippen produceren hier 300.000 eieren per week. Dus dat is een hoop geld."

Sinds vorig najaar is al sprake van een nieuwe uitbraak van H5-vogelgriep in Nederland. Aanvankelijk werden vooral wilde vogels getroffen, in het noorden van Friesland en in Midden-Nederland. Even later dook het virus ook op bij pluimveebedrijven. De minister stelde een ophokplicht en een vervoerverbod is. Desondanks dook de vogelgroep in februari op in een kippenhouderij in het Brabantse Sint Oedenrode en in mei op een kalkoenbedrijf bij Weert (Limburg).

Afgelopen donderdag werd nog bij een aantal hoenders en watervogels op een dierenweide in Vleuten, bij Utrecht, vogelgriep vastgesteld. De 56 besmette hoenders en watervogels zijn geruimd.