Dodelijke uitbraak Vlaams zorgcentrum zet Colombiaanse variant in spotlight

Zeven volledig gevaccineerde inwoners van een woonzorgcentrum in Vlaanderen zijn overleden na een corona-uitbraak. De 80- en 90-plussers waren besmet geraakt met de B.1.621-variant. Deze zogenoemde Colombiaanse variant van het coronavirus is volgens instanties en experts niet gelijk reden tot ernstige zorgen - maar wel een om heel goed in de gaten te houden.

De virusmutatie dook voor het eerst op in januari in Colombia. Daar is hij verantwoordelijk voor zo'n 95 procent van de vastgestelde infecties. In Nederland is de variant amper aangetroffen. In het laboratorium zijn vooralsnog 43 besmettingen ontdekt, schrijft het RIVM. Dat waren allemaal gevallen die in juni of eerder dit jaar zijn vastgesteld.

Florida en Spanje

"Deze variant verspreidt zich traag vanuit Colombia over de wereld", zegt de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. Buiten Zuid-Amerika zijn de VS en Spanje de voornaamste plekken waar B.1.621 is vastgesteld.

Volgens Amerikaanse media was de variant halverwege juli goed voor 2,1 procent van de infecties. In Florida ligt dat percentage een stuk hoger, op zo'n 10 procent, omdat er veel vliegverkeer is vanuit Latijns-Amerika naar Miami en andersom.

Van Ranst schat dat de variant in Spanje voor zo'n 5 tot 10 procent van alle nieuwe besmettingen zorgt. "In België gaat het om kleine aantallen"; enkele tientallen, legt de viroloog uit. Des te opvallender is de fatale uitbraak in de woonzorgcentrum Ter Burg in de gemeente Zaventem bij Brussel.