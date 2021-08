Nederlandse jongen (18) mishandeld door landgenoten in Italië

In Lazise, een dorp bij het Gardameer in Italië, is een 18-jarige Nederlander mishandeld door een groep landgenoten. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn gezicht en had meerdere hechtingen nodig, melden lokale media.

De jongen was op 27 juli met een groep vrienden in een club in Lazise, toen hij werd uitgescholden en beledigd door een groep van vier andere Nederlanders. Om escalatie te vermijden, besloot hij om naar de camping te gaan waar hij met zijn ouders verbleef. Maar zijn belagers volgden hem naar buiten en voor de weg langs de camping werd hij geschopt en geslagen totdat hij neerviel.

De vier verdachten van 20 en 21 jaar oud konden worden aangehouden door de militaire politiedienst carabinieri op basis van ooggetuigenverklaringen. De verdachten zijn vrijgelaten, maar worden verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het AD schrijft dat de Italiaanse politie de kans groot acht dat alle betrokkenen weer in Nederland zijn. Een woordvoerder zegt dat als het tot een proces komt, de autoriteiten "het volste vertrouwen" hebben dat het in Italië zal plaatsvinden.

Mallorca-zaak

Deze zaak doet denken aan de zaak van de mishandeling op Mallorca, waardoor de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam. Ook bij dit uitgaansgeweld waren Nederlanders betrokken.

Daar had justitie in Spanje eerst de leiding over het onderzoek, maar op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter werd de zaak overgedragen aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.

In die zaak waren de meeste geweldplegers al vertrokken naar Nederland voordat ze door de lokale politie konden worden aangehouden. Eén 18-jarige Nederlander werd wel opgepakt omdat hij op het eiland moest blijven om de sleutels van het huurhuis in te leveren. Hij werd later weer vrijgelaten nadat uit camerabeelden bleek dat hij niet aan de vechtpartijen had meegedaan.