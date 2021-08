OM eist vier jaar cel tegen Syriëganger Siobhan W., vrouw ontkent zelf betrokkenheid

Het OM heeft een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen Siobhan W. De 27-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht van deelname aan de terroristische organisatie IS. Sinds november vorig jaar zit ze vast in Nederland.

Zelf ontkent ze alle betrokkenheid bij IS. Op de vraag van de rechter wat ze al die jaren in Syrië gedaan heeft, antwoordde ze: "Ik heb voor mijn man gezorgd. Dat is alles. Ik weet dat het cliché klinkt."

De vrouw reisde in januari 2015 af naar IS-gebied. Na haar aankomst in Syrië trouwde ze binnen twee weken met een Nederlandse man uit Delft. In de weken daarvoor had ze zich bekeerd tot de islam in de Haagse As-Soennah-moskee. Tijdens haar bekering kwam ze in aanraking met radicaal gedachtegoed.

Sluipschutter aan het front

Eenmaal aangekomen in Syrië legde ze een eed af aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. "Ik wist niet dat het een eed was. Dat hoorde ik pas na afloop", verklaarde ze volgens journalisten die aanwezig waren in de rechtbank. Ook zegt ze dat ze niet wist dat haar man een IS-strijder was.

Maar volgens de officier van justitie klopt haar verhaal niet. Ze zou naar huis hebben geschreven dat haar man sluipschutter was aan het front. Ook zou ze naar een vriendin in Nederland foto's hebben gestuurd van meerdere automatische wapens die ze in huis had. Na de dood van haar man ontving ze een weduwe-uitkering van IS.

Ontsnapt uit kamp Al-Hol

Inmiddels heeft de vrouw vier huwelijken achter de rug. Ze zei in de rechtbank dat ze zonder echtgenoot niet kon overleven in oorlogsgebied. Na de val van het kalifaat belandde ze in het Koerdische kamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië.

Vanuit daar ontsnapte ze met hulp van smokkelaars. In november vorig jaar keerde ze onder begeleiding van de marechaussee terug naar Nederland. Daar werd ze aangehouden op Schiphol.

Omdat W. al vijftien maanden doorgebracht heeft in kamp Al-Hol, wil haar advocaat dat deze tijd van de eventuele straf wordt afgehaald. De uitspraak is op 19 augustus in de rechtbank in Rotterdam.