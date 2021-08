RIVM: vaccins beschermen bij alfavariant tegen overdracht coronavirus

De coronavaccins zijn zeer effectief bij het verminderen van de overdracht van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het RIVM dat vandaag gepubliceerd wordt. Het was al bekend dat volledige vaccinatie goed beschermt tegen het oplopen van SARS-CoV-2 en tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte.

Belangrijke kanttekening is wel dat in de onderzoeksperiode de alfavariant van het coronavirus dominant was in Nederland. Maar naar verwachting zijn de bevindingen van de onderzoekers tot op zekere hoogte ook van toepassing op de veel besmettelijkere deltavariant.

De onderzoekers van het RIVM hebben bekeken hoe vaak een volledig gevaccineerde persoon binnen het eigen huishouden andere personen besmet. Dat hebben ze vergeleken met hoe vaak ongevaccineerde personen anderen binnen hun eigen huishouden besmetten.

Volledig gevaccineerden die zelf - ondanks een veel kleinere kans om het virus op te lopen - toch besmet raakten met het virus infecteerden 11 procent van hun huisgenoten. Ongevaccineerde personen die zelf besmet waren met SARS-CoV-2 droegen het aan 31 procent van hun huisgenoten over.

Veel kleinere kans

Gecorrigeerd voor leeftijd, vaccinatiestatus van de huisgenoten én voor de maand van het jaar, concluderen de wetenschappers dat de kans om binnen een huishouden besmet te worden door een volledig gevaccineerd persoon 71 procent kleiner is dan door een ongevaccineerd persoon. Binnen een huishouden is de blootstelling hoog vergeleken met veel andere situaties.