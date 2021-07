Viroloog Koopmans over waarschuwing deltavariant VS: 'Eerst data zien'

Viroloog Marion Koopmans wil eerst data van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC over de deltavariant inzien, voordat ze uitspraken doet over claims van die dienst over de besmettelijkheid ervan.

Volgens de CDC is de deltavariant van het coronavirus net zo besmettelijk als waterpokken en kan die ernstiger klachten veroorzaken dan eerdere varianten. De kranten The New York Times en The Washington Post schrijven vandaag over een intern document van de CDC. De gezondheidsdienst baseert zich op data uit nog niet gepubliceerd onderzoek naar verschillende uitbraken.

Daarin zou worden aangetoond dat volledig gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn met de deltavariant, het virus mogelijk net zo makkelijk overdragen als niet-gevaccineerde personen.

Gevaccineerde mensen die besmet zijn met de variant dragen een vergelijkbare hoeveelheid van het virus mee als mensen die ermee besmet zijn en niet gevaccineerd.

Vaccinatiebereidheid heel anders

Koopmans zegt dat de data van de CDC vooralsnog geen nieuwe kennis opleveren over de deltavariant. "De context is wel anders, want de vaccinatiebereidheid en het draagvlak zijn in de VS heel anders, en verschillend per staat."

Of gevaccineerden met een zogenoemde doorbraakinfectie eenzelfde hoeveelheid virus met zich meedragen als ongevaccineerden, en daarmee ook ook even besmettelijk zijn, wil Koopmans eerst zelf onderzoeken. "Daar zou ik eerst data van willen zien. We waarschuwen hier wel voor op basis van observaties bij zorgpersoneel, maar tegelijkertijd zou je dan niet de daling verwachten die we nu zien na die scherpe piek."

De CDC schat dat er iedere week ongeveer 35.000 van de 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen na een coronabesmetting ziekteverschijnselen ontwikkelen. Volgens het instituut kan de bevolking zich hierdoor zorgen gaan maken over de effectiviteit van vaccins. Daarom moet in de boodschap van de gezondheidsdienst meer benadrukt worden dat vaccinatie wel de beste verdediging is.

Mondkapjes weer op in binnenruimten

Dat vaccins minder effectief zijn tegen zowel infectie als ziekenhuisopnames en sterfte waren al bekend, zegt Koopmans. "Maar dat is niet veel minder, althans dat is niet wat de data tot nu toe zeggen. Dat de deltavariant iets ernstiger is, is al weken geleden beschreven in Canada, Engeland en Schotland. Al hebben ze daar wel flinke slagen om de arm gehouden."

Volgens Koopmans betekent het verhaal van de CDC daarom nog niet veel voor de situatie in Nederland. Volgens haar moet het beleid niet veranderen, ook omdat de vaccinatiebereidheid hier groter is. "Nogmaals, ik zou de data willen zien, maar met wat ik hier lees, denk ik van niet. Maar het toont wel aan waarom we moeten blijven opletten dat we niet te grote sprongen voorwaarts maken."

Door de eigenschappen van de deltavariant besloot de CDC recentelijk om de richtlijnen voor het dragen van maskers door mensen die volledig gevaccineerd zijn weer aan te scherpen. De gezondheidsdienst wil dat zij in gebieden met veel besmettingen weer mondkapjes gaan dragen in publieke binnenruimten.