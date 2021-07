Verdeeld Amerika bezig met race tegen de vaccinatieklok

De Amerikaanse president Biden kondigt later vandaag aan dat personeel van de federale overheid zich verplicht moet laten vaccineren of zich anders verplicht regelmatig moet laten testen. Een verregaand en in de VS omstreden voornemen in de strijd tegen de deltavariant.

Amerika is bezig met een race tegen de klok om deze zomer zo veel mogelijk mensen te vaccineren.

Volgens de laatste voorspellingen van de zogeheten 'Covid-19 Scenario Modeling Hub', een groep wetenschappers die het verloop van de pandemie probeert in te schatten, zal in de herfst het aantal nieuwe coronadoden verdrievoudigen. Daarom probeert de overheid er nu alles aan te doen mensen een prik te laten nemen.

Meest pessimistische scenario

"Wat we nu in het hele land zien gebeuren komt overeen met onze meest pessimistische scenario's", zei epidemioloog Justin Lester eerder deze week tegen de publieke radiozender NPR.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen in de hele VS met 70 procent gestegen. Vooral de zuidelijke staten zijn kwetsbaar, omdat daar de vaccinatiebereidheid lager ligt.

In Florida is dat bijvoorbeeld het geval. Daar stromen de ziekenhuizen weer vol en vindt een op de vijf nieuwe besmettingen in de VS plaats. Afgelopen week alleen al waren er 73.000 nieuwe besmettingen en stierven er 300 mensen.