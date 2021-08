Mobiele politiepost in Rotterdamse wijk na meerdere schietincidenten

Aanwezig en aanspreekbaar

Buurtbewoners kunnen bij de post terecht om te praten over de recente gebeurtenissen. "We willen burgers laten zien dat we aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn", stelt de politie. "Ook kijken we of we informatie kunnen ophalen."

Daarnaast worden er flyers uitgedeeld over de in 2019 gestarte tipgeldregeling. Als dankzij een tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, kan de tipgever hier tot 750 euro voor ontvangen. "Een mooie regeling en ik hoop dat mensen hier gebruik van maken. Want uiteindelijk willen we met z'n allen hier die vuurwapens van straat halen", zegt de politie in een video op Twitter.