'Surinaamse president Santhoki spreekt bij bezoek aan Nederland parlement toe'

De Surinaamse president Chan Santokhi spreekt bij zijn bezoek aan Nederland in september het parlement toe. Dat schrijft Trouw. De Surinaamse ambassade bevestigt tegenover de krant de toespraak van Santokhi.

Het is zeldzaam dat een buitenlands staatshoofd voor het Nederlandse parlement mag spreken. In 2013 sprak Shimon Peres als president van Israël beide Kamers toe. Daarvoor hadden onder anderen koning Hoessein van Jordanië (1997) en de Franse president Mitterand (1984) die eer.

Eind vorige maand werd al bekend dat Santokhi op 8 en 9 september met een deel van zijn regering een bezoek zou brengen aan Nederland. Het is zijn eerste reis naar Nederland als president.

Bezoek uitgesteld

Demissionair premier Rutte nodigde Santokhi vorig jaar al uit. Dat bezoek, dat in februari zou plaatsvinden, kon toen uiteindelijk niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het bezoek werd vervolgens uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen.

De relatie tussen Nederland en Suriname was aanzienlijk verslechterd toen ex-legerleider Desi Bouterse aan de macht was in het land. Onder Santokhi, die bij zijn aantreden ruim een jaar geleden zei de banden met Nederland weer aan te willen aanhalen, is de relatie tussen de landen verbeterd.