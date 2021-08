Steeds meer providers zetten in op glasvezel, wat betekent dit voor de markt?

Volgens Poulus gaat zowel Open Dutch Fiber als Delta bij de aanleg KPN en VodafoneZiggo tegenkomen. "Over het algemeen beweegt de markt zich richting twee infrastructuren: kabel en glasvezel. In Nederland zijn we aan het bewegen richting drie infrastructuren." Dus twee keer glasvezel én kabel.

Delta hoopt erop dat KPN niet zal gaan graven als zij het doen, en bij Delta capaciteit zal huren, denkt Poulus. "Maar dat is nog maar de vraag. Waarschijnlijk is het interessanter om het zelf aan te leggen. Delta zet hiermee KPN een beetje voor het blok."

De aanleg van glasvezel kost veel geld: het gaat om miljarden euro's die de komende jaren nodig zijn. Toch lijkt er in de markt weinig twijfel of dat het wel waard is.