KPN verwerpt twee 'ongevraagde' overnamepogingen van investeerders

Telecombedrijf KPN heeft twee "ongevraagde overnamevoorstellen" verworpen. In een persbericht meldt het concern dat het is benaderd door een combinatie van het Zweedse investeringsfonds EQT en de Amerikaanse investeerder Stonepeak, en dat het ook een voorstel heeft gekregen van het eveneens Amerikaanse fonds KKR. Maar een overname door een van die partijen is niet het belang van KPN, vindt het bedrijf.

Eerder vanmiddag meldde de zakenkrant Financial Times dat EQT en Stonepeak samen zo'n 18 miljard euro willen uittrekken voor de aankoop van KPN, maar dat bedrijf zegt dat in het voorstel van EQT/Stonepeak geen concreet bedrag werd genoemd. Welk bedrag KKR voor het Nederlandse telecombedrijf wilde betalen, is onduidelijk.

De top van KPN heeft "zorgvuldig overwogen" of beide overnamepogingen in het belang waren van zowel het bedrijf als de aandeelhouders, medewerkers, klanten, de overheid en de Nederlandse samenleving. En dat is volgens KPN niet het geval. Volgens het bedrijf waren en zijn er geen "discussies of onderhandelingen" met zowel EQT/Stonepeak als KKR.

Geruchten gaan al langer

De geruchten over een overnamebod van KPN door EQT en Stonepeak gaan al langer. Begin vorige maand meldde The Wall Street Journal dat de twee investeerders bezig waren met een bod op het telecombedrijf. En de naam EQT viel ook in oktober al, toen Bloomberg meldde dat KPN door EQT is benaderd met een overnamebod.

Het Zweedse investeringsfonds EQT is al enige tijd in Nederland actief, en bezit onder meer de telecomproviders Delta en Caiway. Ook in andere landen heeft het belangen in telecombedrijven. Het fonds heeft aan de Financial Times gemeld niet te willen reageren.

Buitenlandse handen

Een overname van KPN zou betekenen dat het laatste Nederlandse telecomconcern in buitenlandse handen komt. VodafoneZiggo en T-Mobile zijn dat al. Voor een overname is goedkeuring nodig van de Nederlandse overheid. Ook kan een onafhankelijke stichting een vijandelijke overname van KPN met een beschermingsconstructie tegenhouden. Dat gebeurde in 2012, toen het Mexicaanse America Movíl KPN wilde kopen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers, vrijdag, zei KPN niets over de overnamegeruchten. KPN-topman Joost Farwerck zei eind vorig jaar dat hij KPN "een heel gezond bedrijf" is. "Dat maakt ons een interessante partij", zei hij. "Mocht iemand zich melden, dan kunnen we daarmee praten mocht dat interessant zijn, maar ik zie daar op dit moment geen enkele reden toe."

Onlangs sloot KPN een overeenkomst met ambtenarenpensioenfonds ABP voor de aanleg van glasvezel naar 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven.