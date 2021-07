Verdachte van mishandelen 14-jarige Frédérique langer vast

De minderjarige jongen die wordt verdacht van de mishandeling van de 14-jarige Frédérique in Amstelveen blijft langer vastzitten. De kinderrechter heeft zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengd.

De jongen van 14 werd dinsdag opgepakt, een dag na de mishandeling. Frédérique werd bij een speelplaats geslagen, nadat haar was gevraagd of ze een jongen of een meisje is. "Ik zei iets van 'dat maakt niet uit' of 'laat me met rust'. Daarna vroeg de jongen het nog een keer", vertelde ze gisteren tegen het NOS Jeugdjournaal. Vervolgens werd ze aangevallen.

Het slachtoffer liep zware verwondingen op aan haar gezicht. Ze brak haar neus, scheurde haar lip en mist enkele tanden. Getuigen en betrokkenen gaan uit van lhbti-gerelateerd geweld. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Steunbetuigingen

Veel mensen reageerden geschokt op de mishandeling en de mogelijke aanleiding. Op internet plaatsen mensen steunbetuigingen, anderen stuurden een kaartje, bloemetje of knuffel naar Frédérique.

Gisteren zei de 14-jarige dat ze emotioneel wordt van het medeleven. "Veel ouders schrijven hoe boos ze zouden zijn als dit hun kind zou overkomen en hoe trots ze op me zijn. Dat ze voor me klaar staan. Het overdondert me", zei ze.

Ook gisteren kwamen er veel post binnen: