Minderjarige jongen aangehouden om mishandeling 14-jarige Frédérique

De politie heeft een 14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden in verband met de mishandeling van de 14-jarige Frédérique.

Het meisje werd gistermiddag in Amstelveen herhaaldelijk geslagen, nadat zij daarvoor was gevraagd of ze een jongen of een meisje is. Daarop antwoordde ze met: "Dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn."

De politie spreekt van zware mishandeling en zei eerder vandaag op zoek te zijn naar meerdere minderjarige verdachten. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang; de recherche zegt verdere aanhoudingen niet uit te sluiten. De politie zegt dat het volgens getuigen en direct betrokkenen vermoedelijk gaat om lhbti-gerelateerd geweld.

Overrompeld

Het 14-jarige slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan haar verwondingen. De vader meldt dat ze er een gebroken neus en een gekneusde kaak aan over hield, enkele tanden moet missen en ernstige verwondingen in het gezicht heeft.

Haar vader postte vanochtend op LinkedIn overrompeld te zijn door steunbetuigingen uit binnen- en buitenland. "Jongen of meisje, hetero, gay of biseksueel, het maakt haar (en ons allemaal) niet uit."

"'She stands her ground' en laat zich niet van de wijs brengen", zegt haar vader: