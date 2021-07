Kabinet kijkt naar terugdraaien ventilatie-eisen in horeca

Het demissionaire kabinet overweegt de normen voor ventilatie in de horeca weer terug te brengen naar de oude situatie. Begin deze maand werden de normen verlaagd, wat betekende dat de lucht in bestaande horecagebouwen maar ongeveer één keer per uur ververst hoeft te worden. Voorheen was dat elke tien minuten.

"Herintroductie van deze eisen is logisch en het kabinet kijkt daar nu naar", meldt een woordvoerder van het ministerie van VWS. "Aangezien de eisen pas per 1 juli zijn vervallen, kunnen we ervan uitgaan dat de horecabedrijven hier nu nog aan voldoen."

De normen voor luchtverversing in de horeca zijn met het ingaan van de nieuwe Alcoholwet, met ingang van deze maand, verlaagd. In de Drank- en horecawet die tot dan gold stonden extra eisen voor ventilatie in de horeca. Maar die konden vervallen, was het idee, omdat er inmiddels een rookverbod geldt. NRC meldde gisteravond dat de nieuwe eisen ver onder de norm van Wereldgezondheidsorganistie WHO liggen.

OMT: verse lucht helpt

Het Outbreak Management Team adviseerde begin deze week ook om voorlopig de oude normen weer te gebruiken, in afwachting van nadere onderzoeken voor een nieuwe norm.

Genoeg verse lucht helpt volgens de deskundigen om virusdeeltjes binnen te verdunnen en uit het gebouw te verwijderen en vermindert zo het risico op blootstelling aan het virus in de lucht, zo staat in het meest recente OMT-advies.

Vandaag bleek ook dat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er nog eens gekeken moet worden naar de ventilatie in de horeca, ook al heeft een Kamermeerderheid al ingestemd met de nieuwe normen.