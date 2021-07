Horeca oneens met versoepelde ventilatienormen, wil terug naar strengere norm

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het zelf ook niet eens met de versoepelde normen voor ventilatie in de horeca. Die normen zijn per 1 juli versoepeld en liggen ver onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zo waarschuwen experts in de NRC.

De branchevereniging heeft zich vorig jaar oktober in een brief aan het kabinet al uitgesproken tegen de nieuwe ventilatienormen. "Als de coronacrisis één ding duidelijk gemaakt heeft, is het dat goede ventilatie in ruimten waar mensen bij elkaar komen cruciaal is", schreef KHN in de brief.

Per 1 juli is de Drank- en Horecawet vervangen door de Alcoholwet; de ventilatienorm in de horeca is daarin fors bijgesteld. De horeca moet nu voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit: de lucht in bestaande horecapanden hoeft maar ongeveer een keer per uur te worden ververst, in plaats van iedere tien minuten. Voor nieuwe gebouwen ligt de eis iets hoger, maar nog steeds onder de norm van de WHO.

'Absurd'

Experts noemen de verlaging van de norm tijdens de pandemie "absurd". De eisen uit het Bouwbesluit zijn volgens hen vooral opgesteld om geuroverlast tegen te gaan in plaats van de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

"Ik heb er met verbazing naar zitten kijken", zegt Atze Boerstra, binnenmilieuspecialist en hoogleraar aan de TU Delft, op NPO Radio 1. "De redenatie was: 'We roken minder in de horeca dus die oude eis kan overboord'. Maar tegelijkertijd zaten we middenin een pandemie waarbij we leerden dat het wat betreft infectieziekten een goed idee is om daar waar veel mensen bij elkaar komen, ruim te ventileren."

'Oplossing is eenvoudig'

KHN zegt dat veel horecazaken wel voldoen aan de oude strengere eisen. "Wat KHN betreft is de oplossing eenvoudig. Het kabinet kan de ventilatienormen terugbrengen naar de eisen uit de voormalige Drank- en Horecawet. Daarmee sluiten de ventilatienormen op papier weer even goed aan op de ventilatie in de praktijk."