Waterschap: Valkenburg beschermen tegen wateroverlast is onmogelijk

Het is vrijwel onmogelijk om Valkenburg te beschermen tegen zo'n enorme hoeveelheid regen als bij het noodweer van twee weken geleden naar beneden kwam. Dat zou te veel vragen van het landschap en de toerismebranche, zegt Har Frenken van het Waterschap Limburg.

"We hebben 500 waterbuffers in het Heuvelland. Toch is 90 procent van het hemelwater binnen een mum van tijd beneden", legt Frenken uit. Volgens hem houden de hellingbossen nauwelijks water vast, omdat de ondergrond van steen is.

Kabbelend riviertje

"Al dat water trechtert naar de dalen, waardoor je een enorme ophoping krijgt. Als je dat wilt voorkomen, moet je boven in de heuvels meer water vasthouden, of het stroomgebied van de Geul verbreden."

"Je belandt dan in de eeuwige discussie over het belang van veiligheid versus toerisme. Mensen zitten nu eenmaal graag op een terrasje aan een kabbelend riviertje. Dat kan niet meer als je de Geul meer ruimte wilt geven. En dan nog, het Geuldal is volgebouwd. Zeker in Valkenburg zelf is er geen ruimte. En we kunnen het water niet om Valkenburg heen leiden", aldus Frenken tegen 1Limburg.

Akkerbouw

Een andere optie is de aanleg van meer waterbuffers in de heuvels. Maar ook dat stuit op bezwaren, zegt de bestuurder van het waterschap. "Je kunt meer waterbuffers aanleggen, maar we willen geen maanlandschap van het heuvelland maken. Het blijft een enorm moeilijke afweging."

Toch zijn er wel wat maatregelen mogelijk. Het waterschap is bijvoorbeeld met boeren in gesprek over de beplanting van akkerbouwpercelen. "Als een akker vol staat, stroomt het water minder snel weg. Zo zijn er meer maatregelen waarmee je kunt zorgen dat het water minder snel naar beneden stroomt."

Die maatregelen kwamen tot nu toe moeilijk van de grond door geldgebrek. Maar het waterschap ziet wel een lichtpuntje. Volgens Frenken staat het probleem van de wateroverlast bovenaan de agenda, ook in Den Haag.