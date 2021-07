Deel door watersnood getroffen Limburgers pas eind dit jaar naar huis

Dat het herstellen van huizen na de wateroverlast zo lang duurt heeft meerdere oorzaken. "De woningen moeten drogen en dat duurt zeker een week of zes, afhankelijk van de weersomstandigheden", zegt de woordvoerder van Centraal Beheer. "Bij sommige woningen moet vervolgens eerst naar de constructie worden gekeken: is die nog in orde? Bijkomend probleem is dat in Nederland een redelijk tekort is aan materialen en capaciteit in de bouw. Ook de levertijden van bijvoorbeeld keukens zijn op het moment een stuk langer."

Verzekeraars zetten hun netwerk in om tijdelijke woonruimte voor ontheemde klanten te vinden en om bouw- en klusbedrijven uit andere regio's in het getroffen gebied aan het werk te krijgen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland zei eerder vandaag al dat de bouwvak - de vakantieperiode voor medewerkers in de bouw - geen obstakel zal vormen voor het herstel van woningen in Limburg. Ook zullen herstelwerkzaamheden voorrang krijgen "boven bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel", aldus een woordvoerder.

In deze video vertelt NOS op 3 je meer over watersnoodrisico's in de toekomst: