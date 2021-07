Noodverordening in centrum Valkenburg wordt opgeheven

De noodverordening voor het centrum van Valkenburg wordt morgenochtend ingetrokken. Dat betekent dat bezoekers weer het centrum in mogen. Er blijven nog wel een aantal straten afgesloten en ook de noodverordening voor de buitengebieden rond Valkenburg blijft voorlopig nog wel van kracht.

Sinds de overstromingen gold in een groot deel van het centrum van Valkenburg een noodverordening om ramptoeristen te weren. Als gevolg van die maatregel was het voor iedereen die niet in Valkenburg woont of er niet hoeft te zijn voor dringende zaken verboden naar het centrum van de stad te komen.

De gemeente vreesde dat door een toeloop van mensen die de wateroverlast willen bekijken de hulpverlening gehinderd wordt en er riskante verkeerssituaties kunnen ontstaan. De noodverordening wordt morgenochtend om 09.00 uur ingetrokken, meldt 1Limburg.

Enkele straten nog dicht

Enkele straten blijven nog wel afgesloten. Het gaat om de Grotestraat Centrum van Geulpoort tot de kruising met De Guascostraat/Engelbertstraat, Walravenstraat, Tienschuurstraat, Bogaardlaan en Gosewijnstraat. Deze gebieden zijn alleen toegankelijk voor bewoners, ondernemers en mensen die helpen bij het herstellen van de schade.

Bij de ingangen van de straten staan hekken en houden beveiligers toezicht. Ook het Casinoplein en Old Hickorybruggetje zijn nog dicht.

In het buitengebied blijft de noodverordening ook nog van kracht. Hier ligt mogelijk nog verontreinigd slib. Ook zijn diverse wegen en voetpaden onbegaanbaar door verzakkingen en omgevallen bomen.