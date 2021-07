Honderden Valkenburgers kunnen niet naar huis: 'Eerst moet alles drogen'

In totaal is er voor 400 miljoen euro aan schade in Valkenburg. Niet alleen bij inwoners, ook bij ondernemers. De eigenaar van Café Pension 't Haantje moet zijn hele café leeghalen. "De kracht van het water is onvoorstelbaar. Er stond hier tot 50 centimeter binnen."

Er is al een hele container van twintig kubieke meter met afval uit het café gevuld. Nu volgt de tweede: "Alles moet eruit, behalve de buitenmuur."

Naar verwachting gaat het café niet meer open dit jaar. "En we hebben al elf maanden coronasluiting achter de rug. Nu nog zes maanden watersnoodsluiting."

Ook andere plekken rondom de Geul zijn zwaar getroffen. In Meerssen is voor 30 tot 50 miljoen euro schade. Ook daar zijn bewoners die voorlopig nog niet terug naar huis kunnen waarvoor onderdak gezocht wordt.