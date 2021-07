Minister Van Ark moet rust nemen vanwege nekproblemen

Tamara Van Ark, minister voor medische zorg, moet een tijd rust houden in verband met nekklachten. Op Twitter meldt Van Ark dat ze op doktersadvies zes weken pas op de plaats moet maken.

Haar taken worden gedurende die tijd waargenomen door minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis.

"Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen", schrijft Van Ark, die ook lid is van het 'kernteam' dat over de coronamaatregelen gaat. Vanaf half augustus komt het kabinet weer bijeen.

Van Ark wenst de Nederlandse sporters op de Olympische Spelen en straks op de Paralympische Spelen veel succes toe de komende tijd. "We mogen ondanks de lastige omstandigheden trots zijn op de prestaties van de eerste dagen en hopelijk kunnen we nog veel meer successen vieren!"