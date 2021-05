Minister van Economische Zaken Van 't Wout legt functie neer vanwege burn-out

Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Van 't Wout (VVD) legt zijn functie tijdelijk neer vanwege een burn-out. Hij neemt ten minste drie maanden rust, staat in een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. De taken van Blok worden overgenomen door Sigrid Kaag, die eigenlijk minister voor Buitenlandse Handel is.

Daarnaast wordt gezocht naar een extra staatssecretaris op het ministerie van EZK vanwege de grote portefeuille van Van 't Wout. "Deze zal voor de rest van de demissionaire periode worden belast met de portefeuille Klimaat en energie en zal afkomstig zijn uit de kring van de VVD", staat in de verklaring.

Wie dat is, wordt binnenkort bekendgemaakt.