Rutte denkt aan grotere ministersploeg om werkdruk te verlagen

Een volgend kabinet zou, als het aan demissionair premier Rutte ligt, wel eens meer ministers kunnen tellen om zo de werkdruk te verlagen. Rutte is altijd tegen een grote ministersploeg geweest, maar hij ziet dat de ministers nu soms wel erg veel werk hebben. Hij reageerde bij de Europese Top in Brussel op de burn-out van zijn partijgenoot Van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat. Gisteren werd bekend dat hij ten minste drie maanden rust neemt.

Rutte noemt het "triest" voor zijn collega en erkent dat er een discussie gevoerd moet worden over de werkdruk onder politici in Den Haag. CDA-Kamerlid Omtzigt krijgt de komende maanden vervanging, omdat zijn burn-out langer duurt dan hij aanvankelijk dacht. En CDA-Kamerlid Van der Molen zit ook zeker tot augustus ziek thuis.

De voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp wil, zo kondigde ze vandaag aan, met Rutte praten over het voorkomen dat politici met een burn-out thuis komen te zitten. Rutte vindt dat een goed plan.

Geen taboe

Rutte heeft in zijn regeerperiode het aantal ministers en staatssecretarissen altijd zo klein mogelijk gehouden. Hij noemt zichzelf "zuinig". "Ik verwacht bij een volgende ministersploeg toch iets meer mensen te hebben", aldus Rutte. "Ik vind dat er geen taboe meer moet komen op het aantal posten."

De premier heeft in de coronacrisis een deel van de ministersploeg met grote regelmaat ook gevraagd om op zondag te overleggen in zijn ambtswoning, het Catshuis. Op een vraag of Rutte niet te veel heeft gevraagd van de ministers zegt hij: "Ja, dat is waar."

Jonge kinderen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei vandaag ook dat de werkdruk in het kabinet hoog is. De vicepremier noemt het werk soms "bijna niet te behappen." Ze hoopt dat de Catshuis-bijeenkomsten snel verdwijnen als de coronacrisis meer op zijn eind is. Ze denkt niet dat deze zondagse bijeenkomsten alleen voor bewindspersonen met jonge kinderen zwaar was. "Iedereen zit in een andere privésituatie. Kleine kinderen, grote kinderen, geen kinderen. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Je moet alleen wel rekening met elkaar houden", aldus Ollongren.