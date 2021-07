Kabinet: alle EU-landen vanaf morgen op geel, streep door meerdaagse festivals

Het kabinet past de regels voor vakantie binnen Europa aan. Alle landen binnen de EU krijgen een gele of groene kleurcode, waardoor het makkelijk wordt erheen te reizen. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met de meeste andere EU-lidstaten. Reizigers moeten wel blijven voldoen aan de coronavoorwaarden die landen stellen.

Vanaf morgen gaan de nieuwe kleurcodes gelden. Geen enkel EU-land wordt dan nog ontraden als vakantieland, ook niet Spanje of Portugal. Een land kan alleen nog op oranje worden gezet, als daar een gevaarlijke nieuwe variant van het virus opduikt.

Bij terugkeer naar Nederland gaan vanaf 8 augustus juist strengere regels gelden, om een nieuwe golf besmettingen door vakantiegangers te voorkomen. Alle reizigers van twaalf jaar en ouder die terugkeren uit een land met een geel reisadvies, hebben een coronabewijs nodig. Dat kan via een volledige vaccinatie die een geldige QR-code geeft in de CoronaCheck-app.

Test in vakantieland

Anderen moeten in hun vakantieland een PCR- of antigeentest laten doen. Pas als die negatief is, mogen ze Nederland in. De PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een antigeentest maximaal 24 uur.

Wie met het vliegtuig, boot, trein of bus reist, wordt gecontroleerd door de vervoersmaatschappij, maar het kabinet benadrukt dat ook mensen die met eigen vervoer terug naar Nederland komen, gecontroleerd kunnen worden.

Ook mensen die volledig gevaccineerd zijn, krijgen het advies om bij terugkomst in Nederland zichzelf te testen. Demissionair minister De Jonge zei in een toelichting dat de nieuwe regels meer zekerheid bieden voor mensen die nog op vakantie gaan. "Maar ook meer zekerheid voor onszelf, om een nieuwe golf in het najaar te voorkomen."

Geen meerdaagse festivals

Het kabinet zet een streep door meerdaagse festivals in Nederland, vanwege de besmettingsrisico's. Het gaat om festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland. De festivals waren al opgeschort tot medio augustus, daarna zou het kabinet zich er opnieuw over uitspreken.

De festivalsector liet eerder weten tijdig uitsluitsel te willen over het doorgaan van de evenementen later de zomer. Die zekerheid is er nu: festivals over meerdere dagen met overnachtingen zijn tot 1 september niet toegestaan.

"Helaas is het niet verantwoord om die evenementen door te laten gaan", zei demissionair premier Rutte. Volgens hem is gebleken dat vooral het tussentijds hertesten van festivalbezoekers niet goed uit te voeren is. Dat hertesten is nodig omdat testresultaten maar beperkt geldig zijn.