Ruim duizend meldingen van wateroverlast na overstromingen Londen

Twee Londense ziekenhuizen hebben vanwege de hevige regen problemen op de spoedeisende hulp. Ze roepen nieuwe patiënten op om naar andere ziekenhuizen te gaan. Volgens de BBC zit een van de ziekenhuizen, Whipss Cross, zonder stroom en worden zo'n honderd patiënten geëvacueerd. Verder worden ambulances omgeleid vanwege de wateroverlast in de stad.

Volgens Met Office, de Britse meteorologische dienst, is gistermiddag 41,6 millimeter neerslag gevallen in het centrum van Londen. Vandaag is het er droger, alleen in het zuidoosten van Engeland wordt nog gewaarschuwd voor onweersbuien en overstromingen.