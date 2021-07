CIDI roept Feyenoord op om excuses te maken voor muurschildering Berghuis

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft een open brief gestuurd naar de directie van Feyenoord met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen antisemitisme onder de fans van de club.

Eerder deze week verscheen een muurschildering in Rotterdam met een afbeelding van voetballer Steven Berghuis. De voormalig aanvoerder van Feyenoord maakte onlangs een transfer naar aartsrivaal Ajax, tot ongenoegen van enkele Feyenoord-supporters.

De muurschildering zat vol met antisemitische uitingen, "waaronder een grote neus en een Jodenster", schrijft het CIDI. Verder was de voetballer afgebeeld in concentratiekampkleding. Naast de schildering stond de tekst: "Joden lopen altijd weg." De Joodse belangenorganisatie omschrijft de muurschildering als "een nieuw dieptepunt in voetballand".

De Rotterdamse voetbalclub heeft met sterke bewoordingen afstand genomen van de graffititekening van de voetballer. Tegen De Telegraaf zegt de directie verder dat als de tekening door supporters met een seizoenkaart is gemaakt, hen een stadionverbod boven het hoofd hangt.

Een stadionverbod juicht CIDI toe. "Dat dient als een ondubbelzinnig signaal dat dit walgelijke antisemitisme niet wordt getolereerd", staat in de open brief. "Een bezoek aan het Anne Frank Huis of een reis naar Auschwitz, en een bijpassende awareness-campagne vanuit de club, zouden passend zijn opdat men zich de ernst van de problemen realiseert en begrijpt."

CIDI wil excuses aan 'eenieder die gekwetst is'

Het CIDI noemt het afstand nemen van de voetbalclub een eerste stap, maar vindt dat nog niet voldoende. "Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding."

Dat gaat Feyenoord te ver. "Dit aangezien ook wij geen idee hebben wie dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

De belangenorganisatie zegt morgen aangifte te gaan doen tegen degenen die de muurschildering hebben gemaakt.