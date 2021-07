1760 kilo cocaïne gevonden in container Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam heeft de douane afgelopen nacht een partij van 1760 kilo cocaïne gevonden. De straatwaarde van de drugs bedraagt 132 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie zat de coke verstopt tussen zoete aardappelen uit Costa Rica.

De container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag, maar dat bedrijf heeft volgens justitie niets te maken met de smokkel. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de zaak verder. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

In de haven van Rotterdam worden geregeld partijen drugs gevonden. Vorige week nog een partij van ruim 3000 kilo cocaïne die verstopt zat tussen bananenpuree. Vorige maand trof de douane in een container met mango's 149 kilo cocaïne aan. Dezelfde dag werd een partij van 300 kilo aan verdovende middelen gevonden in een container met auto's.