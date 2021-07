RIVM: 5323 nieuwe coronabesmettingen, 1102 minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5323 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1102 minder dan gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7255 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 27 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

504 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 504 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 477), van wie 116 op de IC (gisteren: 107), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

4 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 4 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 3 doden per dag, tegen 1 dode per dag een week eerder.

Ouderen lopen relatief veel risico als ze het coronavirus krijgen. Daarom registreert het RIVM in hoeveel verpleeghuizen recent coronagevallen waren. Er zijn nu 99 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 43.