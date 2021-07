Duizenden mensen bij demonstratie tegen coronaregels in Amsterdam

In Amsterdam zijn duizenden mensen op de been bij een demonstratie tegen onder meer de coronamaatregelen. Om hoeveel mensen het precies gaat in Amsterdam, is niet te zeggen.

Veel demonstranten lopen met vlaggen van andere landen. Ook zijn er betogers met gele paraplu's, die ook bij eerdere protesten te zien waren. Sommigen dragen borden met teksten als 'Wanneer wordt de politie wakker', 'Freedom for all' en 'Rage against vaccine'.

Mars door omgeving

Aan het begin van de middag begon de groep vanaf de verzamelplek in Amsterdam-West aan een mars door de omgeving. De bedoeling is dat de demonstranten straks weer bij het verzamelpunt terugkeren. Tot 17.00 uur wordt daar een programma verzorgd. De politie is aanwezig en houdt een oogje in het zeil.

De demonstratie is onder meer georganiseerd door de actiegroepen United We Stand Europe en het Algemeen Burger Collectief. De betoging draagt de naam World Wide Demonstration. Onder die noemer zijn vandaag in meer steden over de wereld demonstraties aangekondigd.

Ook in Sydney waren duizenden mensen bij een betoging tegen de coronaregels: