Vanaf dinsdag nieuwe inreisbeperkingen voor Duitsland vanuit Nederland

Mensen die vanaf komende dinsdag naar Duitsland willen reizen krijgen te maken met strengere inreisbeperkingen. Vanaf dan staat Nederland op de Duitse lijst van landen met een hoog risico als het gaat om het coronavirus. Dat meldt het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van RIVM.

De aanpassing betekent dat reizigers vanuit Nederland van zes jaar en ouder vijf dagen in quarantaine moeten als ze niet volledig zijn gevaccineerd.

Een volledige vaccinatie betekent dat de laatste prik minimaal twee weken geleden is. Ook een bewijs van herstel na een corona-infectie volstaat om niet in quarantaine te hoeven. Na de vijf dagen quarantaine kan er een test worden gedaan. Als die negatief is, is de quarantaine voorbij.

Voor reizigers die in Duitsland op doorreis zijn, is een negatieve test voldoende. De extra maatregelen zouden ook niet gaan gelden voor mensen die naaste familie opzoeken of korter dan 24 uur in Duitsland zijn.

Niet overwacht

De inreisbeperkingen zaten er al aan te komen. Landen die meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week hebben krijgen in Duitsland het stempel hoogrisicogebied. In Nederland zijn het er nu 360,9. Dat is bijna dertig keer hoger dan in Duitsland. Daar is de besmettingswaarde 13,2, maar de die loopt wel op.

De quarantaineplicht geldt ook voor kinderen vanaf zes jaar, ook al zijn er nog geen vaccinaties voor kinderen onder twaalf te krijgen. Voor veel gezinnen zal dit een streep door hun vakantieplannen betekenen. Ook Spanje en Georgië zijn op de lijst met hoogrisicogebieden gezet.

Spanje is de meest geliefde vakantiebestemming voor Duitsers, met Mallorca - Malle noemen de Duitsers het eiland - met stip op nummer een. Nederland staat op plaats negen, dat is een geliefde kampeerbestemming.

Het Deutscher Reiseverband (DRV) baalt van de beslissing van de regering. Woordvoerder Kerstin Heiner: "Er zou niet alleen meer naar de besmettingscijfers gekeken moeten worden. Intussen zijn zoveel mensen gevaccineerd. Het zegt niet meer zoveel. De regering zou zich eerder moeten richten op de belasting van de zorg of hoe ziek mensen werkelijk worden."