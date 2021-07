Duitse toeristen laten zich niet afschrikken door code rood 

Hoewel Nederland door Duitsland opnieuw is aangemerkt als een risicogebied, laten Duitse toeristen zich niet afschrikken. De reserveringen bij Nederlandse campings en hotels worden vooralsnog niet massaal geannuleerd, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Het besluit van het Duitse Robert Koch Institut om Nederland aan te merken aan risicogebied volgde op de update van het Europees gezondheidscentrum ECDC, waarop Nederland afgelopen week rood kleurde.

Voor mensen die vanuit Nederland naar Duitsland willen reizen, geldt vanaf zondag dat ze hun reis moeten aanmelden op de website www.einreiseanmeldung.de. De aanmeldbevestiging die ze dan krijgen, moeten ze op reis meenemen. Het kan zijn dat de Duitse politie er naar vraagt bij grens, maar ook wanneer mensen in het land onderweg zijn.

Daarnaast geldt er in Duitsland een quarantaineperiode van tien dagen, tenzij mensen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van covid-19.

'Niet gelijk in de stress'

Vooral voor Duitsers die volledig zijn ingeënt met het coronavaccin levert het veranderde reisadvies voor Nederland geen reisbeperkingen op "Hier schieten we niet van in de stress", zegt Stephan Stokkermans, directeur van Grand Hotel Huis ter Duinen in Noordwijk en voorzitter van de Noordwijkse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Vorig jaar september was er "een ware exodus" toen de Duitse overheid een negatief reisadvies afgaf. "Binnen twee dagen was toen het hele dorp leeg", zegt Stokkermans.

Dit keer verwacht hij dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Ik denk dat het wel mee zal vallen met de annuleringen. Noordwijk is vooral een familiebadplaats. Onze doelgroep zijn gezinnen met kinderen. En de meeste van onze gasten zijn gevaccineerd."

Tot nu toe kreeg Stokkermans nauwelijks annuleringen van Duitsers door de opgelopen besmettingen. "En de gaatjes die er vallen, worden snel opgevuld door Nederlanders die graag willen komen."

'Hield mijn hart vast'

Martin Koekebakker, eigenaar van een botenverhuurbedrijf in Friesland, hield van te voren zijn hart vast. "Dit soort maatregelen en kleurcodes bepalen voor een deel mijn omzet. Gelukkig bestaat het grootste deel van mijn klanten uit volledig gevaccineerde veertigplussers. Ik ben opgelucht dat die groep gewoon kan blijven reizen."

Sinds de coronacrisis begon, zag hij zijn publiek wel erg veranderen. "Normaal gesproken kwam ongeveer de helft van de klanten uit het buitenland, vooral uit Duitsland. Nu is dat nog maar 10 procent."

Stuivertje wisselen

Ook Geert Dijks. directeur van Hiswa Recron, de belangenbehartiger van bedrijven in de watersport en -recreatie, verwacht geen grote uittocht zoals vorig jaar. Wel denkt hij dat een aantal Duitsers hun vakantie willen verplaatsen naar een later moment.

"Er is altijd wel een groep die onzeker wordt." Ook hij verwacht dat de lege plekken snel opgevuld worden door Nederlanders die hun vakantie naar het buitenland in het water zagen vallen. "Het is een beetje stuivertje wisselen. Maar het brengt wel de nodige kopzorgen en administratie met zich mee voor ondernemers."