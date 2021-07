Nederland kleurt rood op kaart Europees gezondheidsinstituut, Groningen donkerrood

De gezondheidsorganisatie kijkt wekelijks naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Als er 200 tot 499 besmettingen zijn per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen, of als meer dan 4 procent van de tests positief is en er 75 tot 499 besmettingen zijn per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen wordt een land op rood gezet.

Een land wordt op donkerrood gezet als er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn.

In Europa staan ook Portugal, Spanje, Luxemburg en Cyprus op (diep)rood. Dat geldt ook voor delen van Griekenland en Denemarken. Heel Ierland en Kroatië en delen van Frankrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Griekenland staan op geel.