Nederland van rood naar oranje/groen op Europese kaart, wat levert dat op?

Oranje betekent dat er in de afgelopen veertien dagen tussen de 50 en 75 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld en dat 4 procent of meer van de tests positief was. Maar dezelfde kleur is ook mogelijk bij 75 tot 200 vastgestelde besmettingen op 100.000 als minder dan 1 procent van de testen positief was.

Om naar groen te gaan, moeten er minder dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn en minder dan 4 procent van de tests moet positief zijn. Of tussen de 50 en 75 vastgestelde besmettingen op 100.000 bewoners en als minder dan 1 procent van de tests positief is.

De Nederlandse kleurcodes

Vanuit Nederland gezien betekent een geel reisadvies voor een Europees land dat er wel risico's zijn, maar dat reizen mogelijk is. In dit geval hoeft een reiziger bij terugkomst in Nederland geen negatieve testuitslag te laten zien en niet in quarantaine te gaan. Bij oranje is dat bijvoorbeeld wel het geval.

Groen betekent dat er helemaal geen risico's zijn. Op de wereldkaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt dat slechts voor drie landen: Polen, IJsland en Roemenië. Maar ook daar kunnen bij aankomst inreisbeperkingen gelden. Zo moeten niet-ingeënte reizigers in Polen alsnog getest worden en tien dagen in quarantaine.

Buitenlandse Zaken raadt dan ook altijd aan om het reisadvies voor bestemmingen nauwlettend te volgen. Zelfs als je uit een gebied komt wat de ECDC als groen heeft bestempeld.