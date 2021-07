Gemeente Amsterdam haalt bloemenzee voor Peter R. de Vries weg

Gemeente Amsterdam Gebruiker geverifieerd door Twitter @AmsterdamNL

🌺 Vandaag verwijderen we de bloemen die voor Peter R. de Vries neergelegd zijn in de Lange Leidsedwarsstraat. Dank aan iedereen voor het medeleven en de steunbetuigingen. De brieven en kaarten worden bewaard. We overleggen later met de familie over een passende bestemming.