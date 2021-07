Politie verwijderde meer dan 200.000 foto's uit database voor gezichtsherkenning

De politie heeft vorig jaar 218.000 foto's verwijderd uit de database voor gezichtsherkenning. In die databank staan meer dan 2,6 miljoen foto's van verdachten en daders van een misdrijf waarop een celstraf van meer dan een jaar staat. De foto's worden meteen na arrestatie gemaakt.

Uit onderzoek van NU.nl bleek eerder dat er mogelijk tienduizenden mensen onterecht in de databank stonden. De politie erkende dat daar twijfel over bestaat. Nu zijn dus 218.000 foto's verwijderd. Het is niet duidelijk om hoeveel unieke mensen het daarbij gaat.

Foto's moeten uit de database worden verwijderd als blijkt dat een verdachte onschuldig is. Maar het is niet duidelijk hoe snel de politie die foto's uit het systeem haalt. Foto's van daders blijven tientallen jaren in het systeem staan.

Melding bij match

De database, Catch, vergelijkt foto's van al bekende verdachten en daders met foto's van nieuwe verdachten die bijvoorbeeld op beelden van beveiligingscamera's staan. Als er een overeenkomst wordt ontdekt, krijgt de politie een melding en worden de foto's verder onderzocht.

Het systeem is vorig jaar gebruikt bij onder meer woninginbraken, mishandeling en bedreiging. In 2020 werden 1046 foto's door het systeem gehaald, daarvan was in 112 gevallen sprake van een match.