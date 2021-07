'Nederland wordt hoogrisicoland voor Duitsers', gevolgen onduidelijk

Duitsland wil Nederland indelen op de lijst van landen met een hoog risico als het gaat om het coronavirus. Dat meldt het Duitse persbureau Funke media. Het bericht is nog niet bevestigd door de autoriteiten en onduidelijk is wanneer de maatregel precies zou ingaan.

De aanpassing zou betekenen dat reizigers vanuit Nederland vijf dagen in quarantaine moeten als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Een volledige vaccinatie betekent dat de laatste prik minimaal twee weken geleden is. Ook een bewijs van herstel na een corona-infectie volstaat om niet in quarantaine te hoeven.

Na de vijf dagen quarantaine kan er een test worden gedaan. Die is verplicht voor iedereen van 6 jaar en ouder. Als de test negatief is, is de quarantaine voorbij.

Voor reizigers die in Duitsland op doorreis zijn, is een negatieve test voldoende. De extra maatregelen zouden niet gaan gelden voor mensen die naaste familie opzoeken of korter dan 24 uur in Duitsland zijn.