Foto van platgeslagen mug moet onderzoekers helpen: 'niet te hard slaan'

In de natuur weten de onderzoekers redelijk goed waar de muggen zitten. "Maar in stedelijk gebied is het een ander verhaal", zegt Maarten Schrama, ecoloog aan de Universiteit Leiden.

Een plat dak dat onder water staat kan bijvoorbeeld een broedplaats zijn. "Maar we kunnen niet gewoon bij mensen de tuin inlopen om een kijkje te nemen. Als er veel meldingen uit zo'n straat binnenkomen, kunnen we gericht gaan zoeken."

Spanjaarden sturen duizenden foto's

In Spanje heeft de app al zijn nut bewezen; Spanjaarden stuurden in korte tijd ruim 18.000 foto's in, waarmee de verspreiding van de Aziatische tijgermug nauwkeurig in kaart werd gebracht. Die van oorsprong Zuidoost-Aziatische mug kan ziektes zoals knokkelkoorts, chikungunya en Zika overbrengen.

Om Nederland beter voor te bereiden op de komst van ziekteverwekkende insecten kwam in 2019 10 miljoen euro beschikbaar. Het onderzoek valt binnen het project One Health Pact, waarbij verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten samenwerken.

Papje van muggen

Muggenonderzoeker Schrama doet zijn veldwerk nu rond Utrecht, waar op dertig plekken muggenvallen staan. Van de gevangen muggen wordt een papje gemaakt, en dat gaat onder de microscoop om te kijken of er virussen in zitten.

Op zestien vogelringlocaties wordt ook onderzoek gedaan. Vogels worden ook gestoken door muggen en kunnen zo virussen bij zich dragen. Bij de gevangen vogels wordt bloed afgenomen en een uitstrijkje van de keel gemaakt. Ook dat wordt in het laboratorium onderzocht.

"De eerste batch onderzoeksmateriaal is pas net in het lab aangekomen, dus we weten nog niet of er iets inzit. De kans lijkt me redelijk groot, want het is een heel goed muggenjaar."