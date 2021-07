Nederlanders op Mallorca aangeslagen om dood Carlo (27): 'Ik ben eigenlijk heel boos'

De politie in Mallorca is wel wat gewend als het om incidenten met toeristen gaat, zegt Zoutberg. "Dronken jongeren die de hotels beklimmen, drugsoverlast. Dat zijn dingen die hier gebeuren. maar de politie zegt: we zijn hier zelf ook door aangeslagen, want dit hebben we ook nog nooit meegemaakt. Een incident waarbij het lijkt op pure willekeur, puur op iemand treffen die uiteindelijk dood op straat belandt."

Spanje wacht nog op de uitlevering van de acht Nederlandse vrienden die voor de mishandeling worden gezocht. Nederland zegt intussen het verzoek nog niet te hebben ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat Spanje het niet graag wil, zegt Zoutberg. "Er liggen een aantal opties op tafel. Een daarvan is dat de jongens teruggestuurd worden naar het eiland om hier verhoord te worden en aan een reconstructie mee te werken."

Maar een lokale journalist zei dat hij andere dingen had gehoord van de politie: dat Spaanse rechercheurs naar Nederland zouden toegaan om de jongens te horen. "Dat is een andere optie die op zich wel praktisch klinkt, in plaats van wachten op alle paperassen."

De verdachten zijn allemaal geïdentificeerd. "Langs de boulevard hangen overal politiecamera's en zeker op twee camera's is vastgelegd wat er is gebeurd."