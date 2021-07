Advocaat fatale mishandeling Mallorca: houd verdachten in Nederland

De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke mishandeling van een Nederlandse man op Mallorca wil dat het onderzoek in Nederland plaatsvindt. Omdat alle verdachten Nederlands zijn, is er geen reden om ze aan Spanje uit te leveren, stelt advocaat Jaap-Willem Roozemond.

Hij wil niks zeggen over zijn cliënt, bijvoorbeeld of hij de hoofdverdachte is of zijn leeftijd. De verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud. "Het zijn jonge verdachten, voor wie het belangrijk is dat ze in eventuele voorlopige hechtenis door hun familie kunnen worden bezocht", zegt Roozemond.

Nederlands proces

De advocaat roept justitie in Nederland op niet te wachten op een Spaans onderzoek, maar het onderzoek zelf in handen te nemen. Daarvan is volgens hem het voordeel dat de verdachten en getuigen Nederlands zijn en spreken. "Dan kan het proces in het Nederlands worden gevoerd."

Er ligt nog geen dagvaarding, volgens Roozemond. De Nederlandse politie wacht naar eigen zeggen op een Spaans arrestatieverzoek. "Zolang dat verzoek er niet is, kan de politie hier geen actie ondernemen", zei een politiewoordvoerster eerder vandaag.

De Spaanse politie verdenkt negen Nederlanders van de mishandeldeling woensdag van een andere Nederlander in de badplaats Playa de Palma. De 27-jarige man uit Waddinxveen overleed gisteren in het ziekenhuis op Mallorca aan zijn verwondingen. Drie anderen raakten gewond.

Acht verdachten wisten naar Nederland te vertrekken voordat de politie hen kon arresteren. De negende verdachte werd op het vliegveld van Mallorca gearresteerd, maar zou inmiddels weer onder voorwaarden zijn vrijgelaten. Daarover wil Roozemond niks zeggen, omdat dat niet zijn cliënt is.