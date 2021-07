18-jarige verdachte van zware mishandeling Mallorca vrij

De 18-jarige Nederlander die op Mallorca was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke mishandeling van een landgenoot, is vrij. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet meedeed aan de aanval op het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen.

De verdachte had tegen de politie verklaard dat hij inderdaad bij de groep stond die de man in elkaar sloeg, maar dat hij op geen enkel moment zelf geslagen heeft. De lokale politie heeft dat nu aan de hand van beelden van twee camera's bevestigd, meldt de krant Ultima Hora.

De tiener werd opgepakt omdat hij op het eiland moest blijven om de sleutels van het huurhuis in te leveren. Zijn twaalf vrienden waren een dag eerder vertrokken naar Nederland.

Spaanse recherche naar Nederland?

De fatale mishandeling vond vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag plaats. Een groep van Nederlandse mannen tussen de 18 en 20 jaar oud maakte amok op het eiland. Ze waren eerder uit een nachtclub gezet en zochten daarna de confrontatie met landgenoten, die uit het niets werden aangevallen.

Bij de confrontatie raakten vijf mensen gewond. De 27-jarige Waddinxvener overleed zondag aan zijn verwondingen.

Spaanse media meldden eerder dat de politie op Mallorca de collega's in Nederland had verzocht de naar Nederland gevluchte verdachten op te pakken. Gisteren zei de Nederlandse politie dat er nog geen arrestatiebevel was binnengekomen.