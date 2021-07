Celstraf voor daders brandstichting teststraat Urk

Een 21-jarige man uit Urk die in januari een GGD-teststraat in zijn woonplaats in brand stak, is veroordeeld tot een jaar cel. Daarvan is de helft voorwaardelijk.

Ook een 16-jarige jongen uit Emmeloord werd veroordeeld voor de brandstichting: hij kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur.

De twee staken een mondkapje in brand en gooiden dat in een prullenbak bij de teststraat. Het tijdelijke gebouw op het haventerrein ging in vlammen op.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Tijdens de brandstichting waren er rellen in Urk uit protest tegen de avondklok. Tientallen mensen reden luid toeterend in auto's, gooiden met straatstenen en belaagden politieagenten, ambulancemedewerkers en een cameraman.

De twee daders waren volgens deskundigen tijdens de brandstichting verminderd toerekeningsvatbaar en daarom moeten ze zich van de rechter ook laten behandelen.