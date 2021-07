Twee jaar cel geëist voor in brand steken GGD-teststraat in Urk

V. is een van de twee verdachten die op 16 februari werden aangehouden in verband met het incident. Hij is volgens het Openbaar Ministerie met zijn borderline en antisociale trekken verminderd toerekeningsvatbaar. "Het is een beschadigde jongeman met meerdere problemen in zijn leven, iemand die onvoldoende veiligheid en geborgenheid heeft gekend."

In de rechtbank in Lelystad zei V. spijt te hebben van wat hij heeft gedaan. "Van het een kwam het ander. We waren best wel opstandig vanwege de avondklok. Het is uit de hand gelopen", citeert persbureau ANP hem. "Ik ben helemaal niet heilig hoor, ik doe wel eens verkeerde dingen, maar dit is wel schandelijk."

20 juli uitspraak

Hij staat open voor begeleiding, zoals de reclassering ook adviseerde, omdat het risico op herhaling anders groot zou zijn. "Ik wil echt hulp, zodat ik een toekomst heb." De rechtbank doet op 20 juli uitspraak.

De andere verdachte die half februari werd gearresteerd is een 16-jarige jongen uit Emmeloord. Zijn zaak wordt vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren behandeld.