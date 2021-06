Gemeente Urk gaat ongeregeldheden onderzoeken en kijken wat er beter kan

De gemeente Urk gaat onderzoeken hoe er is gehandeld bij de recente ongeregeldheden in het dorp en wat er in de toekomst beter kan. Met een externe adviseur wordt in kaart gebracht hoe de problemen konden ontstaan, meldt Omroep Flevoland.

In november en december waren er meerdere weekenden op rij vuurwerkrellen in Urk. Daarbij werd flinke schade aangericht. Ook was er veel overlast en werden hulpdiensten bekogeld met flessen en vuurwerk. Door de inzet van de mobiele eenheid, cameratoezicht en preventief fouilleren werd het weer even rustig.

Bijtende stof in gezicht

In januari ging het opnieuw mis op de avond dat de avondklok werd ingesteld. Een teststraat van de GGD werd in brand gestoken.

Een dag later werd een beveiliger die een cameraman van de NOS begeleidde door jongeren belaagd bij de afgebrande teststraat. De beveiliger kreeg een bijtende stof in zijn gezicht gespoten.

Nog voor de zomervakantie worden de resultaten van het onderzoek bekend. De gemeente gaat ze bespreken met het Openbaar Ministerie en de politie.