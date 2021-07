Frankrijk opent onderzoek naar gebruik spionagesoftware door Marokko

Franse aanklagers hebben een justitieel onderzoek geopend naar de beschuldigingen aan de Marokkaanse inlichtingendiensten van het gebruik van Pegasus-spionagesoftware. Marokko zou Franse journalisten hebben afgeluisterd, meldt France24.

Er worden tien verschillende aanklachten onderzocht, onder meer of er sprake was van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, frauduleuze toegang tot persoonlijke elektronische apparaten en criminele banden.

Journalisten van verscheidene Franse media zouden zijn afgeluisterd. Ook Marokkaanse journalisten zouden in het vizier zijn geweest van de inlichtingendiensten, onder wie Omar Radi. Hij werd in Casablanca veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en een boete van 200.000 dirham, bijna 19.000 euro. Hij werd zelf schuldig bevonden aan spionage en verkrachting in een politiek proces aldus critici.

Marokko ontkent het gebruik van de software. Het Noord-Afrikaanse land zegt dat het "nooit software heeft gekocht om communicatieapparatuur mee af te luisteren".

Spionage uitgebreider dan gedacht

Uit gezamenlijk onderzoek van The Washington Post, The Guardian, Le Monde en andere media blijkt dat het wereldwijd spioneren met de Pegasus-software veel uitgebreider was dan eerder gedacht. Met die software, die ontwikkeld is door het Israëlische bedrijf NSO Group, zijn wereldwijd 180 journalisten en activisten afgeluisterd door verschillende landen en overheden.

De documenten met telefoonnummers van 50.000 slachtoffers van hacks met de software zijn aangeleverd door Amnesty International en het Franse medium Forbidden Stories.

Hoewel het Israëlische bedrijf zegt alleen aan "geautoriseerde regeringen" te verkopen, bestaat het klantenbestand ook uit landen waar persvrijheid en mensenrechten onder druk staan. Onder meer dus Marokko, Bahrein, Saudi-Arabië en de Hongaarse premier Viktor Orbán zouden van de spionagesoftware gebruik hebben gemaakt.