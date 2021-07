Van miljoenen aan donaties tot kerkbankjes schrobben: massaal hulp voor Limburg

Er zijn niet alleen particuliere initiatieven. Afgelopen vrijdag heeft het Nationaal Rampenfonds Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen geven voor de getroffenen van de watersnood. Aan het begin van de middag ging de teller richting de 4 miljoen euro.

"We zijn vrijdag begonnen, het is nog niet eens het einde van het weekend en we hebben al 3,7 miljoen euro opgehaald", zegt Lodewijk van der Kroft van het Nationaal Rampenfonds. "Als we al verwachtingen hadden, zijn die nu ruimschoots overtroffen."

Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels geld gedoneerd. "Al die tienduizenden mensen hebben de moeite gedaan om geld over te maken. Je ziet daarom echt wel dat deze gebeurtenis mensen aan het hart gaat." Het vaakst komen bedragen binnen van 10, 20 of 25 euro, zegt Van der Kroft. "Vrij grote bedragen dus."

'Geweldig bedrag'

Komende week kijkt het Nationaal Rampenfonds wanneer de actie wordt stopgezet. Het meeste budget zal richting burgerinitiatieven of maatschappelijke organisaties gaan, niet richting de schade. "De schade valt onder het Rijk en de verzekeraars. Het grootste risico wat we lopen is dat er torenhoge verwachtingen zijn wat we met dit bedrag kunnen doen. 3,7 miljoen euro is een geweldig bedrag, maar de schade loopt al in de miljarden."

Frigge is in ieder geval blij met alle beetjes, zegt ze. "Ik kan nu wel wat coördinatie gebruiken. Er zijn honderden zakken met kleding en spullen ingezameld, maar ik heb geen idee waar ik die naartoe moet brengen. Dus als een overkoepelende organisatie verder kan helpen, is de cirkel helemaal rond."