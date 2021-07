Giro 777 geopend, ook particuliere acties om gedupeerden Limburg te helpen 

Het Nationaal Rampenfonds heeft Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen geven voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg.

Duizenden inwoners van Zuid-Limburg hebben grote schade opgelopen door de overstromingen. Auto's en meubilair zijn beschadigd, woningen zijn (deels) onbewoonbaar geworden.

De laatste keer dat Giro 777 werd geopend, was na de vuurwerkramp in Enschede in 2000. "Toen hebben we ook geld ingezameld voor gedupeerden en individuele uitkeringen toegekend, want toen was er veel minder verzekerbaar", zegt Clémence Ross, voorzitter van het Nationaal Rampenfonds. "Inmiddels is er veel verbeterd."

Het geld gaat naar burgerinitiatieven in het getroffen gebied, die helpen om de samenleving weer op poten te krijgen als de modder is opgeruimd. "Veel burgers zijn daar mee bezig, maar gaan niet in hun eentje fondsen werven. Terwijl die initiatieven per saldo niet veel kosten. Het is belangrijk dat het geld snel wordt uitgekeerd", aldus Ross. Een beoordelingscommissie met mensen die ter plekke bekend zijn, gaat de aanvragen behandelen.

'Geen Nationale Actie'

De afgelopen dagen kreeg het Rampenfonds ("we werden platgebeld"), evenals hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Giro555, herhaaldelijk de vraag of er een nationale inzamelingsactie zou komen. Omdat Nederland geen ontwikkelingsland is, wordt Giro555 niet geopend, schrijft het samenwerkingsverband van hulporganisaties op de site.

"Deze organisaties starten gezamenlijk een Nationale Actie bij uitzonderlijk grote, internationale, rampen waarbij veel slachtoffers en schade zijn en waarbij de lokale bevolking de ramp zelf niet aan kan. Deze organisaties komen niet in actie bij een ramp in Nederland, zoals nu in Limburg, mede omdat onder meer de overheid en andere organisaties hier hulp bieden."

Het Rode Kruis, dat noodhulp verleent in Limburg, schrijft: "Op dit moment hebben we voldoende mensen en middelen om in Limburg te helpen, daarom is op dit moment geen extra geld nodig voor de hulpverlening. Uiteraard is het altijd mogelijk om te doneren aan het Rode Kruis, zodat we ook weer kunnen helpen bij een volgende ramp."

Geld en spullen

Op sociale media zeggen veel Nederlanders de getroffenen te willen helpen. Verenigingen en individuen starten zelf acties en op donatiesites als gofundme.com, doneerdoel.nl en doneeractie.nl staan meerdere oproepen om geld te geven voor de slachtoffers van de wateroverlast.

Ook Dave Detillon en Sam Vervoort besloten niet te wachten en openden een website waarop mensen geld kunnen doneren, maar ook praktische en materiële hulp kunnen bieden. "Ons doel is heel veel geld ophalen en spullen. Het is veel werk en we doen dit echt uit liefde", zegt Detillon.

Aan het begin van vrijdagmiddag was bijna 11.000 euro gedoneerd. Op de site bieden bedrijven en particulieren ook goederen, kleding en diensten aan. "We bepalen zelf waar het geld het hardste nodig is en wie we gaan helpen."