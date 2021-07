Interval tussen prikken korter, maar geplande afspraken niet vervroegd

Mensen kunnen voor de eerste prik wel zonder afspraak binnenlopen bij de GGD in Amsterdam. "Dat is nieuw beleid en dat doen we om zo veel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Maar voor een tweede prik kan dit dus niet." Niet bij elke GGD is dit nieuw beleid: per regio wordt besloten of de eerste prik zonder afspraak kan.

Sinds afgelopen vrijdag is het voor mensen die de eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen ook mogelijk om de tweede prik met het vaccin van Pfizer te krijgen. Al 9000 mensen hebben daarvoor gekozen.