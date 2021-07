Watersnood Limburg: zo heeft de situatie zich vannacht ontwikkeld

Venray

In de gemeente Venray, verderop stroomafwaarts, verwacht de veiligheidsregio niet dat de Maas over de dijk komt. Er geldt een noodverordening voor de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren, maar evacuaties zijn volgens de gemeente vooralsnog niet aan de orde. Wel is de bewoners van 22 woningen die buitendijks liggen verzocht om te vertrekken. Ook zijn campings langs de rivier ontruimd.

Bergen

Aan de overkant van de Maas bij Venray, in de gemeente Bergen, geldt een dringend evacuatie-advies voor inwoners van Bergen (Nieuw Bergen niet), Aijen, Well, Wellerlooi en Heukelom. In deze gebieden kan volgens de berekeningen wateroverlast ontstaan, stelt de gemeente. Burgemeester Pelzer: "Wanneer u besluit om in uw huis te blijven, doet u dat voor eigen risico, op eigen verantwoording."