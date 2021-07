10.700 mensen rond Venlo geëvacueerd, waaronder ziekenhuis met 200 patiënten

In en rond Venlo worden vanaf 18.00 uur zo'n 10.700 mensen geëvacueerd vanwege de hoogwaterstand in de Maas. Het gaat om laaggelegen delen langs de Maas, de plaats Arcen wordt volledig ontruimd. Eerder werd gesproken over 16.000 evacués, maar dat bleek een misrekening van de gemeente.

Ook het ziekenhuis VieCuri in Venlo wordt vanavond ontruimd. Het gaat om zo'n 200 patiënten, van wie 40 zeer kwetsbaar, meldt het ziekenhuis. De patiënten worden verspreid over andere ziekenhuizen in de regio.

Volgens het Waterschap Limburg is de kans dat het ziekenhuis onder water komt te staan relatief klein, maar "het is een risico dat we niet kunnen nemen". Onder meer de Wilderbeek, een stroompje dat langs het VieCurie stroomt, vormt een risico.

De evacuatie is vooral een voorzorgsmaatregel, zei bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten op een ingelaste persconferentie. "Je wilt niet achteraf de beelden zien dat verpleegkundigen in bootjes naar het ziekenhuis moeten worden teruggevaren om patiënten te verzorgen. Dat is een horrorscenario dat we willen voorkomen"